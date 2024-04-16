В подконтрольных Украине районах Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных Украине районах Херсонской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры», — написал он.

Глава администрации региона не привел детали повреждений.

В ночь на 16 апреля в подконтрольных Украине районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Накануне глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявлял, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как российские военнослужащие стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.