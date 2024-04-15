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В Кривом Роге произошел блэкаут

В Кривом Роге произошло аварийное отключение электричества

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Depositphotos

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале.

Он отметил, что аварийное отключение затронуло практически весь город, и больницы и критическая инфраструктура перешли на генераторы.

Подробности и причины инцидента не были предоставлены. Вилкул также уточнил, что энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов.

До этого стало известно, что Украина начала строительство еще двух атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, после запуска строящихся блоков Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе атомной электростанцией и потеснит с первого места Запорожскую АЭС.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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