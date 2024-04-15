Глава МАГАТЭ предупредил о близости ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил перед Советом Безопасности ООН с предупреждением об ослаблении ядерной безопасности на Запорожской АЭС и, как следствие, близости ядерной катастрофы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не должны успокаивать себя и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра», — подчеркнул он.

По словам Гросси, повреждение купола 6-го энергоблока АЭС создало «очень опасный прецедент попадания по защитной оболочке реактора». В этой связи глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению атак на ЗАЭС.

8 апреля Гросси заявил, что МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зарегистрировала сразу три попадания по конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС). 7 апреля трое сотрудников ЗАЭС были ранены после удара по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, а затем дрон упал на купол шестого энергоблока ЗАЭС.

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