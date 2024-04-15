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Полицейские изъяли у россиянина контрафактную водку и сигареты на 7,5 млн рублей

В Смоленской области у мужчины изъяли контрафакт на 7,5 млн рублей

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Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

В Смоленской области у 44-летнего мужчины изъяли контрафактную водку и сигареты на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сообщается, что полицейским стало известно, что житель города Рославля хранит с целью продажи крупную партию нелегального алкоголя и табачной продукции. Мужчину задержали, и в ходе обыска его двух гаражей правоохранительные органы обнаружили и изъяли около 1850 немаркированных бутылок поддельной водки крепостью 32-34 градуса и более 55 тысяч пачек безакцизных сигарет.

Следователи МО МВД России «Рославльский» возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Происхождение контрафактной продукции устанавливается, к расследованию подключились сотрудники СУ УМВД России по Смоленской области.

Ранее ростовская полиция изъяла у бизнесмена контрафактные сигареты на 11 млн рублей.

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