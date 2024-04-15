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Беркович и Петрийчук внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в реестр террористов и экстремистов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Росфинмониторинг внес театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующие записи появилась на сайте ведомства.

8 апреля Замоскворецкий суд Москвы оставил Беркович и Петрийчук под арестом в СИЗО до 4 мая включительно.

Отмечалось, что задержанным в мае прошлого года Беркович и Петрийчук сейчас предъявили обвинение в окончательной редакции, они знакомятся с материалами дела.

Женщин задержали в начале мая 2023 года по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Беркович поставила спектакль по сценарию Петрийчук. Предъявленное женщинам нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осужденного за период от трех до пяти лет.

Также Беркович и Петрийчук могут лишить свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Ранее в Петербурге из СИЗО освободили краеведа.

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