Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье возбудили дело после избиения мужчины сотрудниками полиции

СК возбудил дело по факту избиения жителя Шатуры сотрудниками МВД

В Шатуре возбуждено уголовное дело в отношении правоохранителей, напавших на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
 
Двух сотрудников полиции, которые избивали местного жителя ногами, подозревают в превышении должностных полномочий. Их собираются допросить сотрудники следственного комитета.
 
«Следствием установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел для проведения с их участием допроса и иных следственных действий», — сказано в сообщении ведомства.

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором один из правоохранителей ногами избивает мужчину, который лежит на тротуаре рядом с входом в подъезд. Другой сотрудник придерживает пострадавшего и стоит рядом. При этом мужчина на земле громко кричит, когда ему наносят удары. Закончив избиение, полицейские садятся в припаркованную рядом служебную машину и уезжают. По словам очевидцев, избитый мужчина долго лежал на асфальте, после чего смог заползти в подъезд.

После того, как ролик вызвал резонанс в СМИ, в подмосковном УМВД заявили, что виновники избиения будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее 1 млн рублей потребовал от МВД житель Северной Осетии, который также пострадал от рук сотрудника ведомства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами