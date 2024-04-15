В Подмосковье возбудили дело после избиения мужчины сотрудниками полиции

В Шатуре возбуждено уголовное дело в отношении правоохранителей, напавших на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.



Двух сотрудников полиции, которые избивали местного жителя ногами, подозревают в превышении должностных полномочий. Их собираются допросить сотрудники следственного комитета.



«Следствием установлены личности потерпевшего и полицейских, в ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел для проведения с их участием допроса и иных следственных действий», — сказано в сообщении ведомства.

Сегодня в соцсетях распространилось видео, на котором один из правоохранителей ногами избивает мужчину, который лежит на тротуаре рядом с входом в подъезд. Другой сотрудник придерживает пострадавшего и стоит рядом. При этом мужчина на земле громко кричит, когда ему наносят удары. Закончив избиение, полицейские садятся в припаркованную рядом служебную машину и уезжают. По словам очевидцев, избитый мужчина долго лежал на асфальте, после чего смог заползти в подъезд.

После того, как ролик вызвал резонанс в СМИ, в подмосковном УМВД заявили, что виновники избиения будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее 1 млн рублей потребовал от МВД житель Северной Осетии, который также пострадал от рук сотрудника ведомства.