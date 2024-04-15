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Уровень реки Тобол у Кургана поднялся на 63 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 694 сантиметров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

По данным на 18:00 (16:00 мск) 15 апреля, уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся за 10 часов на 63 сантиметра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что на 08:00 (06:00 мск) 14 апреля уровень воды в реке составлял 491 сантиметр.

Рассказывающий о паводке в Курганской области геопортал сообщил, что на 18:00 (16:00 мск) 15 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 694 сантиметра.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что для проведения эвакуации с правобережья города Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления.

15 апреля Шумков сообщил, что район Нижняя Утятка в Кургане оказался отрезан водой.

Власти Курганской области подготовили инфекционные отделения и закупили с полугодовым запасом медикаменты для противодействия кишечным заболеваниям в связи с ситуацией с паводком.

Ранее назвали число подтопленных домов в России.

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