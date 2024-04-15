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Глава Курганской области рассказал, что может осложнить эвакуацию людей

Губернатор Шумков: затопление дорог в Кургане может затруднить эвакуацию людей

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Эвакуация жителей Кургана через некоторое время может быть затруднена или временно невозможна в связи с затоплением дорог. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Он призвал горожан срочно эвакуироваться.

«Возникает серьезная угроза не только подтопления, но возможность отрезания дорог и затопления СНТ и ДНТ, которые находятся в низменностях на правом берегу Тобола, а также части микрорайонов, расположенных в подтапливаемых частях правобережья, а также СНТ, ДНТ и часть микрорайонов, находящихся с левой стороны до дамбы», — написал глава региона.

Шумков предупредил, что большая часть воды движется «именно поймой, заливая полностью все вокруг на несколько километров».

«Через непродолжительное время ввиду перерезания дорог эвакуация оттуда может оказаться затруднена или невозможна», — предупредил он.

До этого Вадим Шумков сообщил, что район Нижняя Утятка в Кургане в связи с паводком оказался отрезан водой.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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