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В Краснодарском крае мужчина с молотком разгромил отель

На Кубани мужчина ворвался в гостиницу с молотком и попал на видео

В Белореченске Краснодарского края задержали мужчину, который устроил погром в отеле. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Житель Белореченска устроил дебош в гостинице, мужчина подъехал к отелю на автомобиле, выбил входную дверь и начал кричать на сотрудников, он разбил молоком стол в холле. Администратор нажала «тревожную» кнопку.

Злоумышленник успел скрыться и устроить погоню с сотрудниками Росгвардии, его удалось задержать. 23-летний белореченец доставлен в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Иркутске мужчина разгромил несколько машин на парковке и выкинул вещи с чужого балкона. Полуголый иркутянин кричал, скакал на припаркованных легковушках, отрывал боковые зеркала и бамперы. После забрался на один из балконов и выкидывал вещи, затем облил лоджию чем-то горючим и угрожал устроить пожар. В результате мужчина сорвался с высоты и сломал ногу. Его увезла скорая. Владельцы поврежденных автомобилей написали заявления в полицию.

Ранее на Урале полуголый мужчина разгромил мясной магазин и попал на видео.

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