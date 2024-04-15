Российский университет эвакуирован из-за сообщения о минировании

В МГТУ им. Баумана провели эвакуацию Учебно-лабораторного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Была проведена проверка, корпус уже через час работал в штатном режиме», — заявили в учебном заведении.

Других подробностей не приводится.

Также Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы» сообщил об эвакуации РЭУ им. Г.В. Плеханова. Отмечается, что громкоговорители информировали о перемещении вооруженных людей по корпусам вуза.

По данным канала, часть студентов и преподавателей отправляли в бункер под университетом. Предположительно, в этом вузе эвакуация была учебная.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.