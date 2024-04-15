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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за сутки еще на 140 см

У Кургана уровень воды в реке Тобол поднялся за сутки на 140 см и достиг 631 см

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

В реке Тобол у Кургана уровень воды поднялся до 631 см. По данным городской администрации, такой показатель зарегистрирован 15 апреля в 08:00 (06:00 мск).

Так, в селах у Кургана объявили превентивную эвакуацию. На территориях, попадающих в зону возможного подтопления, развернуты водоналивные дамбы и работают эвакуационно-спасательные группы.

Могут производиться превентивные отключения электро- и газоснабжения.

В селе Темляково течением смыло мост.

В Кургане подготовлены несколько приютов для домашних животных, создано несколько парковок для эвакуированных автомобилей, а также развернуто несколько десятков пунктов временного размещения.

Этой весной ряд регионов столкнулся с паводками, среди них — Оренбургская, Курганская, Томская, Тюменская области, республика Бурятия и другие.

Как разъяснил глава МЧС Александр Куренков, причиной стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Также сегодня утром стало известно, что уровень воды в реке Томь около центра Томска превысил опасную отметку в 764 см.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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