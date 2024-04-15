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Еще в одном российском регионе жилые дома попали в зону подтопления, идет эвакуация

В Бурятии 11 домов попали в зону подтопления, эвакуированы 22 местных жителя

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В Иволгинском районе Бурятии паводковые воды подтопили жилые дома. В результате ЧП были эвакуированы 22 человека, написал глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуированы 22 человека, из которых 6 детей», — уточнил губернатор.

Известно, что два человека размещены в ПВР в Гурульбинской СОШ. На месте затопления проводят работы спасатели и техника.

Причиной паводка стал затор льда на реке Селенге, впадающей в озеро Байкал.

«Сегодня по плану взрыв затора силами саперов Восточного военного округа и МЧС», — отметил Цыденов.

В августе прошлого года режим ЧС вводился в Бурятии из-за наводнений. Тогда под воду ушло порядка 30 жилых домов, их жители были эвакуированы. Причиной стали интенсивные осадки, которые обрушились на Бурятию, Приморье, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края.

В апреле же этого года мощные паводки затопили множество домов в Оренбургской и Курганской областях.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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