СМИ сообщают о взрывах в Одессе

В Одессе на Украине произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Также «Страна.ua» пишет, что взрыв произошел в Харькове.

В период 14:59-15:45 по московскому времени воздушную тревогу последовательно объявили в Харьковской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской областях Украины.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по пригороду Харькова, куда перебросили военную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.