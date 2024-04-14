Мужчина, напавший на посетителей ТЦ в Сиднее, болел шизофренией

Мужчина, напавший на торговый центр в австралийском городе Сиднее, страдал психическими заболеваниями. Об этом пишет ABC News.

По информации журналистов, злоумышленником оказался 40-летний Джоэл Коши. В марте 2024 года он покинул штат Квинсленд и обосновался в столице штата Новый Южный Уэльс.

Как рассказал помощник комиссара, в возрасте 17 лет у нападавшего было диагностировано психическое заболевание. В частности, мужчина страдал шизофренией.

«Это наводит на мысль, что за последние несколько лет его психическое здоровье ухудшилось», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Также в полиции уточнили, что в прошлом Джоэл Коши не был судим и не обвинялся в каких-либо правонарушениях. Кроме того, помощник комиссара опроверг связь злоумышленника с религиозными группами.

13 апреля мужчина напал на посетителей крупного торгового центра в городе Сиднее. В результате ножевые ранения получили как минимум 14 человек, шесть из которых спасти не удалось.

В какой-то момент на пути у нападавшего встал один из покупателей, который оказался россиянином. Позже в здание зашла женщина-полицейский, ей удалось ликвидировать злоумышленника.

Ранее в центре Уфы неизвестный мужчина с ножом напал на стража порядка.