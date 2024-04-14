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Аэропорты на западе Ирана отменили все рейсы

Mehr: аэропорт «Мехрабад» в Тегеране отменил рейсы до утра 15 апреля

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NurPhoto/Contributor/Getty Images

Рейсы ряда воздушных гаваней в Иране, включая аэропорт «Мехрабад» в Тегеране, отменили до утра понедельника. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным журналистов, полеты запретили до 06:00 (05:30 мск) 15 апреля для всех аэропортов на западе Ирана, включая Исфахан, Керман и Шираз. Как пишет РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA, все рейсы отменил также международный аэропорт Имама Хомейни в Тегеране.

Ограничения ввели на фоне недавней атаки Ирана на объекты в Израиле. Страна запустила десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

По словам главы генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, продолжать операцию Тегеран пока не намерен.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее стало известно, во сколько Израилю обошлось отражение атаки Ирана.

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