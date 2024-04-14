В Тегеране устроили митинг в поддержку ударов по Израилю

Сотни иранцев вышли на митинг в разных точках Тегерана в поддержку ответного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на атаку Израиля по посольству республики в Дамаске. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Спонтанный митинг проходит перед Тегеранским университетом в поддержку атак КСИР по Израилю», — говорится в сообщении.

Иранское государственное телевидение сообщает, что митинги также проводятся в десятках других городов страны, в частности в Куме, Исфахане и Кермане.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее в КСИР назвали успешной атаку на Израиль.