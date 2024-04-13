На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека

На свадьбе в Бухарской области Узбекистана отравились 53 гостя, включая 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

В ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе.

«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», — говорится в сообщении.

До этого в Петербурге после массового отравления детей закрыли два общепита. В заведениях отравились 17 детей из других городов.

По данным пресс-службы судов, Смольнинский районный суд на три месяца приостановил работу заведений общественного питания «Невский сад» на Синопской набережной и Street на Невском проспекте. Там в конце марта этого года получили отравление дети из Екатеринбурга и Тольятти.

После посещения екатеринбургскими гимназистами ресторана «Невский сад» среди группы выявили 11 экстренных случаев острой кишечной инфекции. Еще шесть детей из Тольятти заработали острую кишечную инфекцию в столовой Street.

Ранее в российской школе произошло массовое отравление учеников.