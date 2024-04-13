В Кургане вырос уровень воды в реке

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 416 см. Об этом сообщает администрация города.

В течение 12 часов уровень воды в реке поднялся на 7 см. Это данные на 8:00 часов (6:00 мск).

Жителям Кургана предстоит обязательная эвакуация 13 апреля. В 10.00 и 18.00 часов на территориях, подверженных угрозе затопления, в том числе в микрорайонах Нижняя Утятка, Черемухово, Тополя, Увал, будут запущены сирены.

«Напоминаем, что сигнал напоминает об обязательной эвакуации!» — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

12 апреля сообщалось, что более 7,1 тысячи человек было эвакуировано в Курганской области из-за опасности наводнения.

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что более 300 жителей региона подали заявления на материальную помощь для пострадавших от половодья.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости защитить Курган в преддверии паводковых вод.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.