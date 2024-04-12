«Без еды, воды и света»: в Орском краеведческом музее рассказали о подвиге сотрудницы

Орский краеведческий музей успел спасти экспозицию, но сотрудники пострадали — некоторые из них лишились всего имущества из-за наводнения. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор учреждения Галина Белова. Ее дом тоже затопило.

«Три сотрудника музея пострадали, двое живут непосредственно в Старом городе, недалеко от музея, у них дома затопило под завязку, потеряли все, что имели абсолютно. Они выскочили буквально в чем мать родила, что-то забрали. Один сотрудник эвакуировался туда, куда тоже вода пришла, он еще раз уехал. У меня дом тоже потерпел крушение полностью, уже в рабочем поселке в Новом городе. Когда пошла вторая волна прорыва, затопило полностью под потолок», — сказала она.

При этом Белова отметила, что здание и территория музея от воды не пострадали, экспонаты тоже успели эвакуировать. По ее словам, из здания не смогли забрать прикрученное к полу оборудование. Она подчеркнула, что одна из сотрудниц «ценой своей жизни» охраняла музей от затопления.

«Она все это время находилась в музее без еды, без воды, без отопления, без света, можно сказать. Я считаю, что это со стороны заведующего отдела был совершен подвиг. Температура воздуха холодная, без отопления довольно холодно. Я ее убедила, она потом эвакуировалась. Очень сложно в чем-либо убедить человека, который находится в стрессовой ситуации. Она находилась в таком состоянии, что постоянно рвалась к дому, она пыталась на лодке туда приплыть», — пояснила она.

По словам директора музея, продуктовые наборы и одежду на первое время пострадавшим предоставили в пунктах выдачи, также сотрудники ждут гуманитарную помощь от музеев Оренбургской области. Кроме того, для работников музея открыли сбор средств. Белова добавила, что сейчас «траты колоссальные», но им помогают люди.

«У нас открыты пункты выдачи, прежде всего, очень большие перебои в городе с водой. Нам что-то выдали в пунктах: продуктовые наборы, одежду на первое время, спальные места. Мы делали заявки, я как руководитель все это курирую несмотря на то, что сама пострадавшая. Также у нас очень крупное музейное сообщество в России и в частности в Оренбургской области. Завтра приедет гуманитарная помощь нашим пострадавшим сотрудникам от музеев Оренбургской области. Мы также открыли сбор средств: нам перечисляют деньги, их мы будем отдавать сотрудникам. Например, у нашего зав. отдела вода спала, они хотят купить дизельный генератор, чтобы подключить тепловую пушку, потому что света нет. Люди хотят вернуться в свои дома, потому что сложно жить в пунктах временного размещения, у родственников. У людей сердце болит: дома одни, нужно приводить их в порядок — траты колоссальные, в том числе и на средства первой необходимости. Но нам помогают, очень помогают. Честно говоря, мы не ожидали такого отклика, энергии, сплоченности от жителей, от наших коллег. Очень волнуюсь, до слез, очень приятно. Мы очень тронуты и признательны все», — заключила она.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации. Под водой оказались тысячи домов. Вода начала затапливать и Оренбург, а также населенные пункты в соседних регионах и в Казахстане.

Ранее жительница Оренбурга рассказала «Газете.Ru», что вода продолжает прибывать в город.