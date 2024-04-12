Помощник рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве машины в Москве экс-сотрудника СБУ

Помощник бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, автомобиль которого, по данным СМИ, взорвался в Москве рассказал, что у Прозорова «все хорошо» и он «будет работать дальше».

Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя факт взрыва внедорожника Toyota, предположительно, принадлежащего Прозорову.

«Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше», — сказал помощник.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. При этом соседние машины также получили повреждения.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого, как он сам утверждал, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе украинской «антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе.

Ранее сообщалось, что год назад на владельца взорванной Toyota уже планировалось покушение.