Российские хирурги пришили ребенку лицо, которое целиком откусила собака

В Краснодаре хирурги 12 часов пришивали ребенку лицо, которое полностью откусила собака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, четырехлетний мальчик получил травму в Карачаево-Черкесии, когда забросил мяч в будку собаки и полез его доставать. Животному это не понравилось, и пес вцепился ребенку в лицо.

Собака оторвала мальчику нос, часть губ и щеки. Пострадавшего экстренно доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре.

В медицинском учреждении его оперировали на протяжении 12 часов. Мальчику пришили откушенные собакой части лица.

Сообщается, что ребенок после операции на протяжении трех недель находится в больнице, его лицо продолжает заживать. Отмечается, что уникальную операцию активно обсуждают в медицинском сообществе.

До этого в Ленобласти гулявший без хозяина хаски отгрыз палец женщине. Женщина сумела добежать до ближайших жилых домов и попросила соседей отвезти ее в больницу, часть фаланги пальца медикам пришлось ампутировать.

Ранее ребенок подвергся нападению бездомных собак по пути в школу и получил тяжелые травмы.