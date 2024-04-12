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В центре Уфы неизвестный мужчина напал на полицейского

Shot: мужчина ранил полицейского на улице Карла Маркса в центре Уфы

Неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов в центре Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, злоумышленник атаковал полицейского на улице Карла Маркса. Он успел ударить стража порядка ножом, после чего попытался скрыться с места преступления.

В результате мужчину задержали. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие, поэтому нападавший получил ранения.

«Врачи скорой тут же оказали ему первую помощь», — говорится в публикации.

Иные подробности произошедшего пока не приводятся. В том числе это касается состояния полицейского, подвергшегося нападению.

11 апреля в Тверской области задержали 34-летнего Василия Бурякова, подозреваемого в нападении на правоохранителей в Московской области. Речь идет о событиях 7 марта близ населенного пункта Черноголовка.

Двое полицейских проводили здесь оперативные мероприятия в связи с поступившей информацией о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. При этом мужчина, за которым была установлена слежка, заметил стражей порядка и открыл по ним огонь из неустановленного оружия. После злоумышленник скрылся с места преступления на мотоцикле.

Сотрудники правоохранительных органов получили тяжелые ранения. Одного из них спасти не удалось.

Ранее в Воронежской области пьяная женщина избила стража порядка металлическим совком.

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