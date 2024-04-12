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В Ленобласти судимый россиянин прикурил сигарету от Вечного огня

«Фонтанка»: в Ленобласти мужчина прикурил сигарету от Вечного огня

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

Петербуржца из Киришей подозревают в осквернении памятника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около Вечного огня в сквере Победы. Во время просмотра записей видеонаблюдения сотрудники МВД обратили внимание на мужчину, который склонился над мемориалом и что-то сделал.

Россиянина задержали на месте. Выяснилось, что он решил прикурить сигарету от огня. О причинах такого поступка не сообщается.

«Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», 14 лет назад мужчина был судим за грабеж.

До этого на Сахалине подросток стал фигурантом уголовного дела после того, как подкурил сигарету от Вечного огня. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Москве мужчина поджег мемориал, организованный после теракта в «Крокус Сити Холле».

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