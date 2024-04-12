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В Воронежской области объявили об опасности атаки дронов

Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

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РИА «Новости»

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или МЧС. По словам Гусева, силы противовоздушной обороны готовы отразить атаку.

Накануне 11 апреля в Воронежской области также была объявлена опасность атаки БПЛА.

Вечером 10 апреля и до утра 11 апреля опасность атаки БПЛА действовала в Курской области.

Ночью 9 апреля два украинских дрона ударили по учебному центру военных летчиков в Борисоглебске Воронежской области.

Ранее стало известно, что в Воронеже отменили салют на 9 Мая.

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