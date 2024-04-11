В Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канал столичного дептранса.

«На внешней стороне ТТК (Гагаринский тоннель) столкнулись несколько автомобилей», — отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются. В дептрансе обратили внимание водителей, что движение в районе ДТП затруднено, необходимо выбирать пути объезда.

Накануне в Приморье перекрыли федеральную трассу А-370 Владивосток — Хабаровск из-за опрокидывания бензовоза с топливом. Авария произошла 11 апреля на территории Надеждинского района на 693-м км автомобильной дороги А-370 «Уссури». Специалисты зафиксировали разлив нефтепродуктов, движение временно ограничили. Жителей Приморья попросили скорректировать свои маршруты через поселок Раздольное.

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