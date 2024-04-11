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В Петербурге сотрудник МЧС поверил мошенникам и лишился 13,5 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники обманули сотрудника МЧС

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В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства мошенничества в отношении сотрудника городского МЧС, мужчина перевел аферистам 13,5 млн рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 64-летний петербуржец, работающий специалистом-экспертом в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Мужчина рассказал, что в конце февраля на мобильный телефон ему позвонила девушка, она представилась сотрудником колл-центра оператора связи. Злоумышленница сообщила, что данные сим-карты мужчины могут удалиться, поэтому необходимо продиктовать коды из смс-сообщений.

Спустя некоторое время петербуржцу начали поступать звонки якобы из Центробанка и ФСБ, аферисты убедили россиянина в том, что до этого с ним общались мошенники, и его гражданский долг — оказать помощь в их поимке, для этого необходимо перевести деньги на «безопасные счета».

В общей сложности с февраля по апрель, сотрудник МЧС перевел по указаниям аферистов 13,5 млн рублей.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 6,8 млн рублей, желая заработать на бирже.

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