Во Владивостоке пенсионерка выпала из окна шестого этажа

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства падения пенсионерки с большой высоты, скорую помощь ей вызвали очевидцы. Об этом сообщает портал «Vladivostok 1».

Инцидент произошел 11 апреля, во дворе многоэтажки по улице Уборевича прохожие обнаружили под окнами дома пожилую женщину. По предварительной информации, пенсионерка выпала из окна шестого этажа, на место была вызвана скорая помощь, но спасти пострадавшую не удалось.

В следственном управлении Приморья подтвердили информацию о произошедшем, устанавливаются все обстоятельства.

Москвичка выжила после падения с десятого этажа дома. Инцидент произошел на улице Рогожский вал, 17-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее четвероклассница пыталась сбежать от знакомого матери и выпала из окна.