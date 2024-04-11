Британка пришла в больницу проверить зрение и узнала, что у нее в мозге опухоль

В Англии женщина пришла в больницу проверить зрение и узнала, что у нее в мозге появилась опухоль, пишет GoodNews Network. По словам британки, этот плановый осмотр у окулиста спас ей жизнь.

Как рассказала 31-летняя Кэти Эверетт, у нее сильно ухудшилось зрение, поэтому она решила сходить к окулисту. Врач, проведя обследование, заметил у пациентки аномалию в обоих глазах и отправил ее в районную больницу для дальнейших консультаций. В той клинике британке сделали МРТ и обнаружили в мозге доброкачественную опухоль.

Так как опухоль находилась на начальной стадии, специалисты решили удалить ее хирургическим путем. После этого Кэти прошла лучевую терапию, однако теперь ей придется обследоваться в течение 10 лет.

«Трудно поверить в это. Я действительно не думала, что со мной произойдет такое. Я могла бы потерять зрение, потому что опухоль давила на зрительный нерв», — поделилась Кэти.

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