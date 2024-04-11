В Зауралье неизвестный пырнул подростка ножом в живот

В Кургане неизвестный мужчина напал на подростка на городской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган».

По данным канала, инцидент произошел на дамбе около реки Тобол 11 апреля. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что группа подростков гуляла рядом с рекой, когда к ней подошел мужчина и набросился на одного из несовершеннолетних.

«Мужчина подошел и ткнул ножом в область живота, и убежал. Сейчас нападавшего поймали», — рассказал очевидец ЧП.

Друзья раненого подростка вызвали скорую помощь: юношу забрали в больницу, пострадавшему потребовалась операция.

Похожий случай произошел в Липецке — там мужчина напал на подростка с ножом на улице, после того как последний поспорил с его женой. Юноша получил серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Нападавший признался в содеянном и выплатил потерпевшему компенсацию.

Ранее в Москве задержали мужчину, который залил знакомому монтажную пену в рот.