В Госдуме нашли неожиданный способ привлечь молодежь к рабочим профессиям

Чтобы у российских детей и молодежи появился интерес к рабочим профессиям, необходимо создать компьютерную игру по типу симулятора таких специальностей. Это позволит в будущем решить проблему дефицита кадров на предприятиях, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с телеканалом «360».

Сегодня в России наблюдается острая нехватка сотрудников на рабочих специальностях, напомнил парламентарий. Он выделил два возможных пути решения этой проблемы: приглашение рабочих из других стран или воспитание собственных кадров.

«На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее. Да, он небыстрый, однако имеет долгосрочную перспективу», — отметил парламентарий.

Вернувшие в школы уроки труда – это тоже важная составляющая воспитания в детях любви к рабочим профессиям, считает Колунов. По его мнению, если эту практику распространить и на сферу развлечений, то эффект не заставит себя ждать. Именно отдых и развлечения становятся для детей основным способом формирования взглядов на жизнь, поэтому помочь в решении проблемы может российская компьютерная игра, убежден депутат.

С помощью симулятора рабочих профессий дети смогут попробовать себя в качестве строителей, сварщиков и так далее, отметил Колунов.

«Уверен, яркая игра пробудит во многих желание попробовать эти профессии в реальной жизни», — заключил он, пообещав направить свое предложение главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Напомним, 50% российских компания заявили, что наиболее востребованными на рынке труда в 2024 году будут представители рабочих специальностей. На этом фоне отмечается рост интереса россиян к среднему профессиональному образованию.

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