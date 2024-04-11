В Белгороде эвакуировали 150 человек из-за пожара в «Ленте»

В Белгороде произошел пожар в магазине «Лента» на улице Победы, к настоящему времени его удалось потушить. Об этом сообщило МЧС России.

Отмечается, что возгорание заметили примерно в 10:20 в бутике одежды, расположенном в «Ленте». На место случившегося прибыли караулы трех пожарных частей, которые обнаружили, что пламя распространилось на небольшой территории площадью 2 кв. метра. Тем не менее спасатели провели эвакуацию, выведя из здания 150 человек, после чего потушили возгорание.

В данный момент специалисты МЧС выясняют причину пожара.

11 апреля сообщалось о пожаре в складском помещении в Чите. Возгоранию присвоили высший ранг сложности, к его ликвидации привлекли 89 спасателей и 18 единиц техники. С места пожара эвакуировали 10 человек, его площадь составила 800 кв. м. По предварительной версии, в гаражах складского помещения взорвались газовые баллоны, после чего пламя распространилось мгновенно.

Ранее в Москве эвакуировали РУДН.