Помощник депутата госсовета Чувашии лишился статуса за нападение на женщину

В Чувашии мужчина, оттаскавший жену за волосы, лишился статуса помощника депутата. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в сети появилось видео, на котором водитель Land Cruiser избивает девушку, сидящую на обочине дороги, а потом затаскивает ее в машину за волосы, садится за руль и уезжает. Позже СМИ сообщили, что нападавшего зовут Маркел Егоров и работает он помощником депутата Госсовета республики. Также стало известно, что от агрессии мужчины пострадала его супруга.

«Да, действительно, это был Маркел Егоров… Мне прислали видео, я сразу узнал машину и номер – он на ней приезжал… Сразу же мною было написано заявление об отзыве (статуса помощника)», — заявил депутат от фракции ЛДПР в республиканском парламенте Константин Степанов.

Он отметил, что решил лишить Егорова общественного статуса немедленно, не дожидаясь заявления от потерпевшей и назначения виновному наказания за содеянное. На сайте госсовета республики указано, что полномочия мужчины прекращены 10 апреля.

Накануне Константин Степанов рассказал «Газете.Ru», что Маркел Егоров не был чиновником и работал на общественных началах. Он также прокомментировал инцидент и отметил, что «это неприятно». Депутат добавил, что его политическая деятельность еще не привлекала столько внимания, сколько привлекла ситуация с Егоровым.

«Со мной никогда ничего такого не было. Опрятный молодой человек, вполне вежливый, культурный. Он предоставил документы, необходимые для оформления — паспорт, документы об образовании и справку об отсутствии судимости»», — заверил Степанов.

В пресс-службе МВД Чувашии сообщили, агрессивный водитель внедорожника задержан, сейчас с ним и его женой беседуют правоохранители.

«У 37-летнего чебоксарца в автомобиле произошел конфликт с бывшей сожительницей в присутствии их полуторагодовалой дочери. Мужчина вытащил маму девочки из машины, повалил в грязь, затем за волосы силой посадил обратно в салон. По данному факту проводится проверка. Женщина направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести причиненных ей повреждений», — сообщили в ведомстве.

Ранее бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода Булавинова обвинила его в избиении.