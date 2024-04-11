Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения по новым эпизодам мошенничества

Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова обвинили по еще 23 эпизодам мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Калоя Ахильгова.

«Новые эпизоды предъявили в понедельник», — поделился адвокат.

Он добавил, что всего бизнес-тренера обвиняют в 73 эпизодах мошенничества.

Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи Шабутдинову 11 апреля.

До этого Таганский районный суд города Москвы постановил наложить арест на имущество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

В ноябре 2023 года суд арестовал Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. По данным следствия, ущерб от деятельности блогера составил около четырех миллионов рублей. Бизнес-тренер не признал вину.

Защита просила назначить Шабутдинову домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

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