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Против блогера Портнягина возбудили уголовное дело

Против блогера Портнягина возбудили дело о неуплате налогов и отмывании денег

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portnyagin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Против блогера и инфобизнесмена Дмитрия «Трансформатора» Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Дмитрия Портнягина расследуется уголовное дело по статьям 198 УК РФ (Уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денег или иного имущества)», — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время по делу проходят обыски.

До этого стало известно, что с блогера Портнягина приставы взыскивают свыше ₽44,7 млн за неуплату налогов. После обысков блогер подтвердил задержание своей жены и заявил, что сам он сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, куда отвозит гуманитарную помощь.

Портнягин — бизнес-тренер, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг «Трансформатор». Сlub 500 позиционировался как «международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня». На сайте организации отмечалось, что его члены — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса в 2,6 миллиарда рублей в год.

Ранее СК показал видео с места обыска в квартире блогера Митрошиной.

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