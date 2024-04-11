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Пожилая женщина установила рекорд по времени, проведенному в планке

Complex: 58-летняя канадка провела в планке 4,5 часа и установила мировой рекорд

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Guinness World Records

Пожилая женщина из Канады установила мировой рекорд по времени, проведенному в горизонтальной планке, пишет Complex. Несмотря на свой возраст, канадка уверяет, что ее тело находится в прекрасной физической форме.

Донна Джин Уайльд, которой исполнилось 58 лет, попала в Книгу рекордов Гиннесса, простояв в планке четыре с половиной часа — это самый лучший результат среди женщин во всем мире. Она обошла предыдущую рекордсменку на 10 минут.

«У меня очень болели локти», — поделилась она своими ощущениями.

Уайльд добавила, что в целом довольна своей попыткой, но финальный час в планке ей дался с трудом. Тем не менее женщина смогла вытерпеть, используя правильную технику дыхания. Кроме того, за ее рекордом наблюдала вся семья, что тоже придавало Донне сил.

Канадка добавила, что начала стоять в планке около пяти лет назад, когда сломала запястье и не могла бегать и таскать тяжести, но не хотела бросать спорт.

Ранее американец установил мировой рекорд по количеству приседаний за 24 часа.

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