Россиянам рассказали, сколько меда можно съедать в день

Безопасная доза меда для взрослого человека — одна-две столовые ложки в день. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Важно выбирать натуральный мед без добавления сахара или других добавок. И также важно помнить, что мед и продукты с его содержанием, могут вызывать аллергию, обращайте на это внимание», — отметила врач.

При этом она добавила, что несмотря на содержание сахара, мед обладает целым рядом полезных свойств. Этот продукт, по ее словам, содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на организм.

Кроме того, мед имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства, заключила специалист.

Гастроэнтеролог Парандзем Барегамян до этого назвала самые полезные лакомства. По ее словам, если хочется сладкого, лучше выбрать фрукты, мед, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир или пастилу.

Дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий, отметила специалист.

Ранее эксперты назвали продукты, в которых содержатся полезные при похудении углеводы.