В Якутии уволили пилота, посадившего Ан-24 на замерзшую реку

В Якутии уволили пилота, посадившего самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту на замерзшую реку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Якутской транспортной прокуратуры.

«Установлена вина командира воздушного судна. Командир воздушного судна уволен с предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, руководителю компании было внесено представление, а с другими пилотами были проведены дополнительные учебные занятия для исключения подобных ошибок в пилотировании.

До этого Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что причиной нештатной посадки Ан-24 на лед замерзшей реки в Якутии, вероятно, стал сильный туман. Самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» вылетел из Якутска в Зырянку при приемлемой погоде, не мешающей взлету и посадке. За 57 километров до точки прибытия диспетчер сменил схему захода из-за тумана на взлетно-посадочной полосе.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.