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Доктор Мясников призвал россиян не верить в секреты похудения от Бони

Доктор Мясников: секреты похудения от Бони могут довести до летального исхода

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Пропагандируемым звездами диетам опасно следовать — это может спровоцировать не только серьезные проблемы со здоровьем, но и довести до летального исхода, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Так он в беседе с НСН прокомментировал секреты похудения, которые своей аудитории раскрывает блогер Виктория Боня.

Напомним, 44-летняя Виктория Боня отправилась на обертывание STYX для похудения, заявив, что эта процедура помогает «потерять хоть 20 килограммов». Также она демонстрировала в соцсетях результаты экстремального похудения после того, как ничего не ела в течение пяти дней. Мясников назвал подобные практики хайпом, призвав не верить в их эффективность.

«Включайте голову! Во-первых, не факт, что она делала то, что пишет. Во-вторых, мы все люди с хроническими заболеваниями, с определенным образом жизни. Все надо делать постепенно и разумно», — посоветовал врач.

Он добавил, что детоксы несут в себе смертельную опасность, возникающую из-за электролитного дисбаланса. Практики Бони противоречат современной доказательной медицине, так как она занимается по аюрведе, а многие аюрведические препараты токсичны, подчеркнул доктор.

«Если вам говорят, что вы за три месяца похудеете, знайте, что это ложь. Да, вы похудеете, но можете похудеть навсегда»», — заключил Мясников.

Боня ранее заявила, что согласилась на «детокс матки» ради омоложения.

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