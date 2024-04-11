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Глава МЧС России вылетел в Оренбург из-за паводка

МЧС: министр Куренков вылетел в Оренбург для оценки ситуации с паводком

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где ситуация с паводком остается сложной. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

По прибытии министр намерен проверить исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий паводка, оказание помощи пострадавшим жителям и в целом оценить сложившуюся ситуацию.

К настоящему времени уровень воды в реке Урал поднялся до 1 060 сантиметров.

11 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин пояснил, что в городе подтоплены более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений.

В Оренбуржье из-за паводка вода затапливает все больше домов. Всего залило уже больше 10 тыс. зданий, эвакуированы более 6 тыс. человек. В городе включали сирену тревоги, уровень воды в городских реках стремительно приближается к критическому.

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России Ирек Файзуллин говорил, что возмещение на ремонт и восстановление помещений, поврежденных сильным паводком в Оренбургской области, составит 7 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее самолет МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область.

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