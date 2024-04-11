Власти Оренбургской области заявили о стабилизации ситуации с паводком в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, за сутки в Орске уровень воды снизился на 14 см.

«В Орске за сутки у нас ушло минус 14 сантиметров... Мы встали на уверенную траекторию снижения. Безусловно продолжаем работать над снижением сброса (воды. — «Газета.Ru») с территорий… Надеюсь, сегодня в течение дня мы будем снижать (объемы притока. — «Газета.Ru») воды, сбросов в Урал», — поделился Паслер.

При этом он добавил, что уровень воды в Урале в Оренбурге за сутки прибавил почти метр, что превышает все цифры наблюдений за их историю.

До этого ТАСС со ссылкой на районную администрацию сообщал, что уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос до 1054 см.

Также ТАСС сообщал, что села Батурино, Вершинино и Яр Томской области оказались отрезаны от регионального центра из-за перелива воды через местную дорогу.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.