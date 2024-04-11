Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

На части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил региональный оперативный штаб, передает РИА Новости.

«Принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», — сказано в сообщении.

В начале марта сообщалось, что в ингушском городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопротивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. Вечером 2 марта они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Операция продолжалась всю ночь.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали резонансные теракты.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.