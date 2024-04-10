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Самолет Red Wings вылетел из Москвы после сообщения о бомбе

Самолет Red Wings вылетел из Москвы в Тель-Авив после угрозы о взрыве

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Самолет, который должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался из-за звонка с сообщением о бомбе на борту, вылетел в 18:10 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Red Wings.

В пресс-службе сообщили, что сразу после поступления сообщения авиакомпания и аэропорт организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа.

«После проведения тщательной проверки информация об угрозе не подтвердилась. Самолет благополучно вылетел в 18:10», — сообщили в авиакомпании.

До этого сообщалось, что пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

На сайте аэропорта указано, что по расписанию лайнер Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Тель-Авив в 15:50.

Ранее в аэропорту Омска объявили эвакуацию.

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