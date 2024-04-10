В Казахстане отвергли претензии насчет паводков в России

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана отвергло претензии насчет ситуации с паводками в России и сообщило, что координирует сбросы воды с Тобола совместно с российской стороной. Об этом сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

«Говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности. Начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол», — заявили в министерстве.

В казахстанском ведомстве добавили, что стороны круглосуточно обмениваются информацией, и о несогласованных сбросах не может быть и речи.

До этого представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.