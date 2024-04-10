Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трехлетний мальчик нашел пистолет отца и выстрелил себе в грудь

People: в США трехлетний мальчик выстрелил себе в грудь из отцовского пистолета

close
100%
Idris Solomon/Reuters

В штате Пенсильвания трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение, он нашел пистолет отца и случайно выстрелил в себя. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Аллентаун, в полицию обратилась местная жительница, женщина сообщила, что ее трехлетний сын получил дома огнестрельное ранение.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в одной из комнат ребенка, мальчика с ранением грудной клетки передали парамедикам, спасти ребенка не смогли. По словам родителей пострадавшего, они прятали пистолет под кроватью, ребенок играл в спальне и случайно нашел его, мальчик направил оружие на себя и случайно выстрелил в грудь.

Отца мальчика арестовали, ему предъявлено обвинение, мужчина полностью признал свою вину и ожидает суда.

В штате Мичиган шестилетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата из пистолета, найденного у бабушки. Дети обнаружили огнестрельное оружие в спальне, во время игры один из братьев направил пистолет на другого и произвел выстрел. Спасти пострадавшего мальчика не удалось.

Ранее в Дагестане школьница случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами