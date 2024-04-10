Трехлетний мальчик нашел пистолет отца и выстрелил себе в грудь

В штате Пенсильвания трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение, он нашел пистолет отца и случайно выстрелил в себя. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Аллентаун, в полицию обратилась местная жительница, женщина сообщила, что ее трехлетний сын получил дома огнестрельное ранение.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в одной из комнат ребенка, мальчика с ранением грудной клетки передали парамедикам, спасти ребенка не смогли. По словам родителей пострадавшего, они прятали пистолет под кроватью, ребенок играл в спальне и случайно нашел его, мальчик направил оружие на себя и случайно выстрелил в грудь.

Отца мальчика арестовали, ему предъявлено обвинение, мужчина полностью признал свою вину и ожидает суда.

В штате Мичиган шестилетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата из пистолета, найденного у бабушки. Дети обнаружили огнестрельное оружие в спальне, во время игры один из братьев направил пистолет на другого и произвел выстрел. Спасти пострадавшего мальчика не удалось.

Ранее в Дагестане школьница случайно выстрелила себе в голову из винтовки отца.