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Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае конфликтов при его президентстве

WP: на мероприятии по сбору средств Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

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Charly Triballeau/AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства. Об этом пишет The Washington Post.

«Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто касается тем, связанных с внешней политикой.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в его стране, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти. По его словам, «с теми идиотами», которые сейчас управляют Соединенными Штатами, в живых останется мало людей, поскольку современное оружие слишком мощное.

Ранее Трамп пообещал остановить конфликт на Украине.

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