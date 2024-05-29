Швеция объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине

Швеция объявила о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности страны Эббу Буш.

По ее словам, Швеция выделяет Киеву уже 16-й пакет помощи. Это самый крупный на данный момент на сумму 13,3 миллиарда крон (1,2 млрд долларов).

В марте шведский парламентский комитет по финансам принял решение поддержать предложение правительства отправить Киеву военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы, а также оказать финансовую поддержку.

29 мая канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном призвал страны Запада оказать Украине финансовую помощь, предоставив ей доступ к миллиардам долларов.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в 2024 году €1,7 млрд от прибыли от замороженных активов российского Центробанка.

25 мая сообщалось, что Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на закупку оружия для ВСУ.

Ранее Швецию попросили пока не отправлять истребители Gripen Украине.