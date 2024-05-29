Стало известно, куда россияне с детьми полетят летом

Доля бронирований россиянами авиабилетов с детьми на лето больше в два с половиной раза, чем в другие сезоны года, а средняя продолжительность отдыха — на треть дольше. Самым популярным внутренним семейным направлением летом 2024 года у россиян стал Сочи — порядка 27% бронирований приходится на пассажиров с детьми, а средняя продолжительность отдыха — 11 дней. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Во Владивосток куплено порядка 21% таких билетов. Средняя продолжительность отдыха с детьми составляет немного больше недели. Другим популярным направлением стала Махачкала, куда 18% бронирований приходится на семейных туристов. Продолжительность отдыха с детьми в Махачкале — десять дней. Почти столько же пришлось на Калининград, где средняя продолжительность отдыха составляет девять дней. Доля детских бронирований на рейсы в Новосибирск составляет 16%, где туристы с детьми проводят две недели.

Семейные путешественники, которые решили отдохнуть за границей этим летом, чаще всего выбирают Анталью — 25% туристов по этому направлению полетят с детьми. Средняя продолжительность отдыха с детьми — две недели. На втором месте — Пхукет, 22% от всех бронирований с детьми, со средней продолжительностью отдыха три недели. Другое популярное направление — Бангкок, куда доля детских бронирований составляет 19%. Путешественники с детьми в Бангкоке проводят больше трех недель. Баку и Дубай также популярны — по 16% от всех бронирований приходится на семейных туристов, со средней продолжительностью отдыха три недели и десять дней соответственно.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее стало известно, сколько россиян пойдут в отпуск летом.