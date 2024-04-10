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В Курганской области разработали план на случай затопления больниц

Минздрав: в Курганскую область поставят больше вакцин против инфекций

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Курганской области сформировали планы транспортировки пациентов на случай затопления больниц и других медицинских объектов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил бесперебойно оказывать жителям региона медпомощь, а также обеспечить всех медикаментами.

«Для этого в регионе разработаны планы маршрутизации пациентов на случай подтопления тех или иных медицинских объектов», — уточнил Кузнецов.

Кроме того, по словам представителя Минздрава, в скором времени в регион должны доставить новую партию вакцин против инфекционных заболеваний, включая кишечные инфекции.

В настоящее время сразу несколько регионов России страдают от последствий паводков. По данным минздрава Оренбургской области, в одном только Орске с начала наводнения было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, вызванных кишечной инфекцией.

8 апреля Роспотребнадзор открыл в Оренбургской области горячую линию. Специалисты ведомства разъясняют гражданам вопросы, связанные с профилактикой инфекций, использованием воды и дезинфекцией дома после паводка.

Подробнее о том, как вести себя во время наводнения, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мурашко поручил обеспечить жителей Орска лекарствами.

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