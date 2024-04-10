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В Риге задержаны сорвавшие украинский флаг со здания

Полиция сообщила о задержании сорвавших украинский флаг со здания в Риге

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Shutterstock/FOTODOM

Госполиция Латвии сообщила о задержании подозреваемых, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в центре Риги. Об этом пишет Baltnews.

В отношении подозреваемых возбудили дело о разжигании национальной ненависти, а также об умышленном уничтожении либо повреждении чужого имущества. Вопрос об аресте задержанных планируется рассмотреть 11 апреля.

По данным полиции, в ходе обысков по месту жительства задержанных нашли маску и различные предметы, которые имеют отношение к «прославлению коммунистического режима и России».

9 апреля стало известно, что неизвестный мужчина сорвал флаг Украины, который находился на одном из зданий в центре Риги рядом с латвийским флагом.

На опубликованном видео показано, как мужчина сломал конструкцию с украинским флагом, из-за чего полотнище оказалось на тротуаре. После этого он забрал камеру у человека, который его снимал и быстро скрылся с места инцидента.

Ранее в Германии подростки сорвали и уничтожили флаг Украины рядом с ратушей.

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