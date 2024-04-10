Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Принято решение построить в Орске новую дамбу

Власти Оренбургской области пообещали построить в Орске новую дамбу

close
100%
РИА Новости

Власти Оренбургской области приняли решение построить в Орске новую дамбу — другого уровня мощности и других размеров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональную администрацию.

В пресс-службе сообщили, что инициативу поддержал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности – чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого мэр города Орск Василий Козупица сообщил, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными.

Ирек Файзуллин во время встречи с жителями Орска в администрации города заявил, что необходимо защитить Орск от повторения ситуации с паводком.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами