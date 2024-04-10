Принято решение построить в Орске новую дамбу

Власти Оренбургской области приняли решение построить в Орске новую дамбу — другого уровня мощности и других размеров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональную администрацию.

В пресс-службе сообщили, что инициативу поддержал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности – чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого мэр города Орск Василий Козупица сообщил, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными.

Ирек Файзуллин во время встречи с жителями Орска в администрации города заявил, что необходимо защитить Орск от повторения ситуации с паводком.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.